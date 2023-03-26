Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gönüllü personeline temel seviye ‘Türk İşaret Dili Eğitimi’ kursu düzenledi. Kurs sayesinde personel, işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurabilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kalkması amacıyla kendi bünyesindeki gönüllü personeline temel seviye ‘Türk İşaret Dili Eğitimi’ kursu düzenledi.

Temel seviye Türk İşaret Dili eğitimi iki ayrı gruba haftada dörder saat alanında uzman işaret dili tercümanı ve eğitmeni personeli tarafından verildi. Eğitim sonunda Karamürsel’de bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette işaret dili öğrenen personel, İstiklal Marşını işaret dili ile okuyarak, işitme engeli bulunan öğrenciler ile sohbet etme imkânı buldu.

AMAÇ HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaklaşık iki ay süren bu eğitimin sonunda personelin rahatlıkla işitme engelli bireyler ile iletişim kurabileceğini, yönlendirme, refakat ve karşılama gibi konularda destek olunabileceğini aktardı. İşaret dili eğitimi ile birlikte işitme engelli bireyleri daha iyi anlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bu tür hizmetlerin devam edeceği belirtiliyor.

Hazırlanan bu eğitim kursu ile birçok işitme engelli bireyin sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sunulan hizmetlere rahat ulaşması sağlanıyor. Bu kapsamda iletişim engellerini ortadan kaldırmak ve toplumda farkındalığı ortaya çıkartmak amacıyla düzenlenen programa Karamürsel İlçe Müdürlüğü personeli, öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Vekili Necla Çavdar, Büyükşehir’de çeşitli dairelerde çalışan ve işaret dili eğitimi alan personeller katıldı.