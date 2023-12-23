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Kocaeli Büyükşehir, “Mutlu şehir Kocaeli” vizyonu doğrultusunda kentin gözde mekânlarına estetik dokunuşlar yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürerek kent dokusuna estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla kentin dört bir yanını yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam eden Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda yeşil ve mavinin kucaklaştığı Seka Park’ta yaptığı peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşlara görsel bir şölen sunuyor.

RENGÂRENK AĞAÇ YONGALARLA HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin güzel duyusunu artırmak amacıyla mevsim gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’nin çehresini güzelleştirerek, daha yeşil alan oluşturacak çalışmalara imza atan ekipler son olarak Seka Park girişindeki yamaca, mavi, yeşil, mor, kırmızı ve sarı renkteki yongalarla ‘Seka Park’ yazdı. 9 metreküp ağaç yongalarla hazırlanan ve alana güzel bir görünüm kazandıran yazı kente renk kattı.

LALELER BAHARI KARŞILAYACAK

Büyükşehir, her alanda yaptığı çalışmaların yanında şehrin görselini de unutmuyor. Bu kapsamda Seka Park tepesine çeşitli renklerdeki yongalarla yazılan ‘Seka Park’ yazısının yanında oluşturduğu figürlerde lale soğanlarını toprak ile buluşturdu. 6 bin adet lalenin ekildiği figürler bahar aylarında açarak şehri süsleyecek.