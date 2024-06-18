Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Şevketiye’de iki çeşmeyi vatandaşların hizmete sunarken, Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ndeki çeşmeye de sundurma yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki vatandaşların ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan hizmet binalarına malzeme desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda, talep üzerine Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ndeki çeşmeye, vatandaşların yaz sıcağından ve yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için sundurma yapıldı. Ayrıca Gölcük Şevketiye’de iki çeşme tamamlanarak, halkın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi; muhtarlıklar, ibadethaneler, çeşmeler, mezarlıklar, tuvalet ve şadırvanlar başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarının eksiklerini ve ihtiyaçlarına imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Muhtarların ve vatandaşların önerilerini dikkate alan ve taleplerini yerine getiren Büyükşehir, hizmetleriyle takdir topluyor.

KANDIRA’DA ÇEŞMEYE SUNDURMA YAPILDI

Kandıra Seyitaliler Mahallesi Muhtarı Özcan Akıncı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çeşmenin üzerine sundurma yapılması için Büyükşehir’e talepte bulundu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gelen talebi işleme koyarak değerlendirmeye aldı. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri, çeşmenin bulunduğu yere kısa sürede sundurma montajı yaptı. Çevre düzenlemesi yapan ve duvarı boyanan çeşme, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmayla çeşmede ihtiyaçlarını gören vatandaşlar yazın sıcaktan, kışın yağıştan korunmuş oldu. Çeşmede ayrıca üreticilerin sebzelerini yıkadıkları alan da oluşturuldu. Mahalle muhtarı Özcan Akıncı ve vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Gölcük Şevketiye Mahallesi’nde muhtar Hamdi Uzuner’in talebi üzerine iki çeşmenin yapımını tamamlayarak, halkın hizmetine sunuldu. Vatandaşlar çeşmelerden hem içme suyu ihtiyacını karşılarken hem de çiftçiler sebzelerini de yıkama imkanına kavuştu. Muhtar Uzuner’in çeşmenin başında düzenlediği cemiyette, Kuran-I Kerin tilaveti oklundu, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Şevketiye Mahalle Muhtarı Hamdi Uzuner ve vatandaşlar, mahallenin en önemli ihtiyaçlarından birini gideren Başkan Tahir Büyükakın’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.