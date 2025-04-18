Kocaeli Büyükşehir, tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu’nu, Yaratıcı Drama Atölyesi’nde çocuk ve yetişkinlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde birbirinden önemli kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sanat merkezi bu defa da tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu’nu çocuklar ve yetişkinlerle buluşturdu.

AMAÇ VE HEDEFLERİNİ ANLATTI

Tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne konuk oldu. Çelebioğlu ilk olarak 9-13 yaş arasındaki çocuklarla buluştu. Sanatçı, tanışmanın ardından yaratıcı dramanın amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yaratıcı Dramanın; kendini ifade etmek, yaratıcılığı teşvik etmek, empati ve sosyal beceriler kazandırmak, kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek gibi amaçlarının bulunduğunu kaydeden Çelebioğlu, hedeflerin ise bu amaçlar doğrultusunda anlam bulduğunu söyledi.

“OYUN ÇOCUĞUN KENDİNİ ANLATTIĞI EN KOLAY YOLDUR”

Bilgilendirme sonrasında Pınar Kural Çelebioğlu çocuklarla birlikte yıllarca unutulmayacak yaratıcı drama atölyesini başlattı. “Oyun çocuğun kendini anlattığı yoldur” önermesiyle, çocuklara kendilerini sanatsal bir bakış açısıyla ifade ettikleri oyunlar oynatıldı. Çocuklar bu sayede bir yandan hayal güçlerini geliştirirken, kendilerini özgürce ifade etme imkanı buldu. Drama teknikleri, hikâye anlatımı ve grup çalışmalarıyla zenginleştirilen atölyede çocuklar eğlenceli ve öğretici etkinlikler eşliğinde yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirdi.

GENÇLER GELECEĞİ TASARLADI

Sanatın hayat ile buluştuğu Yaratıcı Drama Atölyesi aynı gün 18 yaş üstü yetişkinler için de gerçekleştirildi. Tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, eğitimi söz konusu yaş grubunun özelliklerini göz önünde bulundurarak şekillendirdi. Bu kapsamda; liderlik, kendini ifade etme, yaratıcılık ve spontanlığın gelişmesi, empati kurma, gurup içi iletişim kişisel gelişim, bedensel ve duygusal farkındalık üzerinde duruldu.

GELECEĞE IŞIK TUTACAK DENEYİMLEME

Sanatçı; belirlenen tema çerçevesinde gençlerden dramatik süreç içinde canlandırabilmeleri için ilk önermeyi sundu. Bunun ardından; rol alma, doğaçlama, grup çalışması gibi hedeflere yönelerek, duygu ve düşünceleri yaratıcı bir biçimde ortaya koyan doğaçlamalar sahnelendi. Grup içinde etkili dinleme, anlama ve iletişim kurma becerileri ile yargılamadan deneyimleme ve empati kurma becerisi de yine doğaçlama tekniği ile ortaya kondu. Gençler bu teknikleri kullanarak hem ilerideki iş hayatlarında hem bireysel yaşamlarında önemli tecrübelere ışık tutacak deneyimler elde etmiş oldu.

ÇELEBİOĞLU’NDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yaratıcı Dramanın önemine değinen sanatçı Pınar Kural Çelebioğul, kendisini çocuk ve gençlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.