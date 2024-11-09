Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında şef ve amir olarak görev yapan personellere eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde şef ve amir olarak görev yapan personele eğitim verildi.

Şef ve amir olarak görev yapan personelin iletişim becerilerini artırmak, sahip oldukları yetkinlikleri ve hitabet yetilerini olumlu yönde yönetebilecekleri değerleri kazandırıp profesyonel yönetim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla verilen eğitimler 2 gün sürdü.

İki farklı grup olarak verilen eğitimlerde Etkili İletişim Eğitimi, Güzel Konuşma (Diksiyon) ve Hitabet Eğitimi verildi.