Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi’ne kolay ulaşım için sağlanan yeni ulaşım ağından oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerine kolay ulaşım imkânı sağlamak için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte önlemlerini alan Büyükşehir, yeni hatlar oluştururken mevcut hatların bazılarını Şehir Hastanesi’ne hizmet verecek şekilde dönüştürdü. Kocaelililer hem Şehir Hastanesi’nden hem de oluşturulan toplu ulaşım ağından memnun. Bir yandan hızlı ve konforlu araçlarla ulaşım imkânına sahip olan kent sakinleri, diğer yandan modern yüzüyle Şehir Hastanesi’nden faydalanma imkânı buluyor.

6 HATTA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ

İzmit Cephanelik Mevkiinde kurulan ve hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda önemli kararlar aldı. Vatandaşların hastaneye ulaşımı için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan 8 yeni hattın yanı sıra mevcut 6 hatta (Hat 32, Hat 34, Hat 70, Hat 81, Hat 105, Hat 145) güzergâh değişikliğine gidildi. İlk günden itibaren vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’ın araçlarıyla hastaneye kolay ve konforlu ulaşım sağlıyor.