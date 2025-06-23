Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nden teşekkür plaketi aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, bu yıl 31’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni’nde özel teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni, çevre hassasiyetiyle öne çıkan kurumları bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde hayata geçirdiği Dip Çamuru Temizleme Projesi, törende özel teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın adına plaketi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem teslim aldı. Törende konuşan Önem, “Bu ödül, sadece bugünü değil; geleceği de korumaya dair çabamızın göstergesidir” dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA TEMİZLİK

Avrupa’nın en büyük çevresel dönüşüm projelerinden biri olarak nitelenen “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi” kapsamında bugüne kadar 168 hektarlık alan temizlendi, 1.4 milyon metreküp çamur ekosistemden uzaklaştırıldı.

Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de yer aldı. Çevreye yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir, ileri biyolojik arıtma, Mavi Bayraklı plajlar ve geri kazanım projeleriyle çevreye verdiği önemi de gösteriyor. Büyükşehir’in bu konudaki çalışmaları sayesinde İleri Biyolojik Arıtma ile gri su sanayide yeniden kullanılıyor.