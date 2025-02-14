Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı ‘Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir, inovasyon üssü olma yolunda attığı adımların karşılığını alarak en iyi “Bilim Sahnesi” ödülünün sahibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nin açılışı bilim ve teknoloji dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilime ilgi duyan herkesin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunduğu eşsiz bir platform sunan TÜBİTEM Zirvesi’nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTEM Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Türkiye’nin ilk astronotlarından Tuva Cihangir Atasever, NASA’da görev yapmış astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, bilim ve teknoloji merkezlerinde çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Zirvenin açılışında Tuva Cihangir Atasever uzay deneyimlerini ve Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

“TEKNOLOJİYİ ÜRETEN VE YÖNLENDİREN TÜRKİYE”

TÜBİTEM Zirvesi’nde konuşan Bakan Kacır, yapay zeka, bulut bilişim ve 5G gibi öncü teknolojilerin getirdiği sayısız yenilik ve inovasyonun, hayatın her alanında hızlı dönüşüme yol açtığını belirtti. Bakan Kacır şöyle dedi: “Bu gelişmeler küresel güç dengelerini şekillendirerek, ülkeler arasındaki rekabeti yeniden tanımlayan stratejik unsur olarak öne çıktı