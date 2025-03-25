Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaeli’nde olduğu gibi Balkanlar’da da en güzel şekilde yaşatıyor. Büyükşehir, Bulgaristan Filibe’deki kardeş şehir Asenovgrad’dan sonra Kırcaali ilçesine bağlı Killi Köyü’nde de iftar sofrası kurdu. Köy geleneklerine uygun yapılan iftarda birlik ve beraberlik örneği sergiledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği bu kez Bulgaristan’ın Kırcaali ilçesine bağlı Kızılağaç Şehri Killi Köyü’nde gerçekleştirildi. Soydaş vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar, köy geleneklerine uygun şekilde yapıldı. Killi Camii’nde gerçekleştirilen iftara; Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık, Meclis Şube Müdürü Uğur Işık, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar ve dernek yöneticileri katılım sağladı.

YEMEKLER ANTİKKAPI DESTEĞİ İLE HAZIRLANIYOR

Asenovgrad’da ilk iftarı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftarı Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ilçesine bağlı Kızılağaç Şehri Killi Köyü’nde gerçekleştirdi. İftar yemekleri Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı’ya bağlı Mobil Afet Tırlarında pişirildi. İftar, köy geleneklerine uygun şekilde yapıldı. Killi Camii’nde okunan ezanın ardından dağıtılan su ve hurmayla oruçlar açılarak akşam namazı kılındı. Namazın ardından cami dışarısında kurulan sofralara geçildi ve iftar yemekleri 8 kişilik gruplar halinde aynı kaptan yendi.

“GÖZDEN IRAK OLABİLİRİZ AMA GÖNÜLLERİMİZ BİR”

Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır şehrimizde iftar veriyor. Bizleri unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve yöneticilerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayında verilen iftarlar anavatan ile aramızda olan gönül bağını güçlendiriyor. Gözden ırak olabiliriz ama gönüllerimiz bir. Seneye sizleri bir kez daha burada görmek istiyoruz. Sevgili meslektaşım ve can dostum Tahir Büyükakın’ı seneye yanımızda görmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“GÖNÜL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 4 yıl önce Balkanlarda iftar vermeye başladık. Burada üçüncü iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl köy halkını şehrimizde misafir etmiştik. Buradaki soydaşlarımız Anavatandan birileri iftar verdiğinde çok mutlu oluyor. Soydaşlarımızın en büyük ihtiyacı motivasyon. Bu ihtiyacı karşılamak için bugün burada iftarımızı verdik, soydaşlarımızla aramızda olan gönül bağımızı güçlendirdik” ifadesini kullandı.