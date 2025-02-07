Kocaeli Çayırova Belediyesi, dijital belediyecilik alanında birçok yeniliği uygulamaya koyarak ilçedeki vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir başka çalışma olan e-İmar uygulamasını da hizmete alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırovalı ilçe sakinlerinin belediye işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesi adına, dijital belediyecilik alanında birçok çalışma yapan Çayırova Belediyesi, e-İmar uygulamasını da hizmete alıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte dijital dönüşüm anlamında seviye atlayan Çayırova Belediyesi, bugüne kadar ‘İnşaat projelerinin dijital ortamda incelenmesi, dijital arşiv, e-belediye ve Whatsapp Çözüm hattı’ uygulamalarını hayata geçirmişti. Bu bağlamda Çayırovalıların işlerini kolaylaştıracak uygulamalardan bir yenisi daha hizmete alınıyor. Çayırova Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılacak e-İmar başvurularıyla, imar durumu belgesi almak çok kolay hale gelecek. Çayırovalılar, belediyeye gelmeye gerek duymadan ilgili bilgilerle imar durumu belgesi başvurularını online olarak yapıp, belgelerini e-imzalı bir şekilde alabilecek.

VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Hizmete alınacak bu uygulama sayesinde, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanırken, belediyeye gelmeden evrak beyanında bulunma ve evrak teslim alma imkanı sunulacak. Evrak işleyiş sürecinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesine de olanak sunacak olan e-İmar uygulamasıyla birlikte kağıt israfının da önüne geçilecek. Çayırova Belediyesi e-İmar uygulamasına başvurmak isteyen vatandaşların, www.cayirova.bel.tr adresindeki e-İmar sekmesinden başvurularını gerçekleştirebilir. Çayırova Belediyesi e-İmar başvurusu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, https://www.youtube.com/watch?v=reBdClG7HYs linkinden bilgilendirici videoya ulaşabilir.