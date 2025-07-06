Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova’da hemşeri dernekleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vatandaşla iç içe, istişareye dayalı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koyan Başkan Büyükakın, “Şehrimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları ve toplumun kanaat önderleriyle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükakın, vatandaşla iç içe, istişareye dayalı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Büyükakın’a ziyaretlerinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede de eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Çayırova Kars Ardahan Iğdır Derneği’ni ziyaret eden heyet, dernek yönetimiyle bir araya geldi. Ardından Çayırova Erzurumlar Derneği’ne geçen Başkan Büyükakın, burada da dernek üyeleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Son olarak ilçe esnaflarından Mahmut Erat’ın misafiri olan Başkan Büyükakın, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımız ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Şehrimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Herkesin fikrine, önerisine kulak veriyoruz. Birlikte karar alıyor, birlikte uyguluyoruz. Sizlerle yaptığımız istişareler sonucunda bir öncelik sırası yapıyoruz. Bu da hizmetin daha etkili ve verimli şekilde halkımıza ulaşmasını sağlıyor. Ortaya koyduğumuz hizmet anlayışı Kocaeli’mizi daha güçlü bir şehir haline getiriyor” dedi.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretlerde, hayata geçirilen projelere ilişkin memnuniyet de dile getirildi.