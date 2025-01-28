Kocaeli Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, ‘Engelsiz Sanat’ etkinlikleriyle sosyalleşmeye devam ediyor. Çayırova’daki özel bireylerin yaşamlarına katkı sunan merkez, özel sektördeki firmalarla da iş birliği yaparak, etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Merkezde eğitim alan özel bireyler, düzenlenen etkinlikler sayesinde yaşama tutunuyor, sosyalleşiyor ve çok çeşitli alanlarda eğitim görüyor. Bu bağlamda, düzenlenen etkinliklerin bir yenisi de Çayırova’da faaliyet gösteren Sango firmasıyla birlikte gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi ve Sango ortaklığında sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen ‘Engelsiz Sanat’ etkinliğinde özel bireyler, kendileri için hazırlanan ahşap tepsileri gönüllerince boyayarak, içlerindeki sanatçı ruhu, eserlerine yansıttı.

“FARKLI ALANLARDA EĞİTİM”

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Sango firması yetkilileri, özel bireyler, Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğretmenleri ve özel bireylerin velilerinin katılımıyla düzenlenen programda ilk olarak Sango yetkilileri, firmalarının faaliyet kollarını özel bireylere aktardı. Daha sonra programda bir konuşma gerçekleştiren Arıkboğa, “Fatma Çelik Engelliler Merkezi’yle birlikte özel bireylerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Özel bireylerimizin kendi başlarına bir hayat sürdürebilmesi adına çok farklı alanlarda eğitimleri bu merkezde kendilerine sunuyoruz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

AHŞAP BOYAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sunum ve konuşmaların ardından, firma yetkilileri ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğrencileri, hep birlikte ahşap boyama gerçekleştirdi. ‘Engelsiz Sanat Etkinliği’nde bir araya gelen engelsiz yüreklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinliğin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, Başkan Yardımcısı Arıkboğa, Sango firması yetkililerine özel bireylerin hazırladığı özel tablolardan hediye etti.