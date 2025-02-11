Kocaeli Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak atığa geçit vermedi. Boş araziye dökülen kaçak atıklar hakkında ilgili firmaya ceza kesildi.

KOCAELİ (İGFA) - Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, ilçede kaçak atığa da geçit vermiyor. İlçe sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için aralıksız bir şekilde çevre kontrollerini gerçekleştiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi 243/3 Sokak’taki boş araziye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından izinsiz bir şekilde dökülen atığın tespitini gerçekleştirdi. Tespit sonrasında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda atığı izinsiz bir şekilde boş araziye bırakan firma belirlendi.

CEZA KESİLDİ

Yapılan belirlemenin akabinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından, ilgili firmaya cezai işlem uygulandı. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Sıfır Atık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Özgürlük Mahallesi 243/3 sokaktaki atıkları bırakan firmayı tespit ederek, gerekli cezai işlemleri uygulamıştır” denildi. İlgili müdürlüklerden yapılan açıklamada kaçak atığa karşı yapılan mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.