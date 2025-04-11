Kocaeli Çayırova’da Kütüphane Haftası’na özel program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kitapları da hayatımızın sonuna kadar sevmeliyiz. İlçemizin üç farklı noktasında çok büyük 3 kütüphane yaptık” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’nın yarınlarına yönelik çalışmaları hayata geçiren ve bu doğrultuda ilçe genelinde farklı noktalarda üç büyük kütüphanenin ilçeye kazandırılmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kütüphane Haftası’na özel düzenlenen programa katılım sağladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’ndaki etkinliğe Başkan Çiftçi’nin yanı sıra, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özgür Akgün, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, ilk olarak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Akgün, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

3 BÜYÜK KÜTÜPHANE YAPTIK

Kütüphane Haftası etkinliğinde açıklamalarda bulunan ve kitap okumanın önemine değinen Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “Bizim dinimizin ilk emri yaradan rabbinin adıyla oku. Kitap okumak çok önemli. Biz kitaba çok önem veriyoruz. İlçemizde 2019’da göreve geldiğimizde bu binada küçük bir kütüphane vardı. Biz yapılması gereken en güzel yatırımın, en güzel yatırımın insana ve geleceğimize yapılan yatırım olduğunu düşünerek, ilçemizde 5 sene içerisinde burada daha büyük bir kütüphane oluşturmak suretiyle, ilçemizin üç farklı noktasında çok büyük 3 kütüphane yaptık.

TOPLAMDA 10 KÜTÜPHANE

7 farklı noktadaki bilgi evlerimizde kütüphanelerimiz var ve toplamda bizim ilçemizde 10 kütüphane bulunuyor. Bu kütüphanelerden de öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çok güzel bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Bu bağlamda siz öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Kitap en iyi dosttur, fikir dünyamızı geliştirmek için bizler okumaya devam edeceğiz.” Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam eden program, ödül töreniyle sona erdi.