Kocaeli Çayırova Belediyesi Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, iki gündem maddesinin karara bağlanmasıyla tamamlandı. Toplantıda Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu ile Denetim Komisyonu’nda yaşanan eksilme nedeniyle ilgili komisyonlara üye seçim gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’da olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, gündem maddeleri öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Dün ülkemizi yasa boğan, hepimizi derinden üzen bir yangın gerçekleşti. Bolu’da yaşanan yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize rabbimden rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbimden bir daha böyle afetler yaşanmamasını diliyorum” dedi.

İKİ KOMİSYONA YENİ SEÇİM

Olağanüstü meclis toplantısında daha sonra iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyesi Fatih Yeşilkaya’nın grubundan istifa edip bağımsız meclis üyesi olmasının ardından; Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu ile Denetim Komisyonu’nda yaşanan eksilme nedeniyle, her iki komisyona da üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonrasında Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’na, ‘Atilla Aydın, Ferhat Karabulut ve Diren Eroğlu’ seçildi. Denetim Komisyonu için yapılan oylama sonrasında, ‘Metin Demirci, Tamer Toplu ve Yılmaz Bilmez’ denetim komisyonuna seçildi.