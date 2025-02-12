Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi ile Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İki proje de tamamlandıktan sonra Çayırova’nın spor altyapısına çağ atlatacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’nın yeni spor yatırımlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projelerinden olan Çayırova Spor Lisesi ile Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda inşaat çalışmaları devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlandıktan sonra alanındaki sayılı liseler arasında yer alacak olan Çayırova Spor Lisesi’nde bodrum kat tabla beton dökümü için kalıp imalatı sürüyor.

21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 derslik, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak. Çalışmaların süratle devam ettiği spor lisesi en kısa sürede tamamlanarak gençlerin eğitimine ve spor geleceğine katkı sunmaya başlayacak.

SPOR SALONUNDA ASMA KAT TRİBÜN VE DUVAR İMALATI

Spor Kenti Çayırova’nın bir diğer spor yatırımı olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda da çalışmalar hız kesmiyor.

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilecek ve tamamlandıktan sonra 9 branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda asma kat tribün montajı ve salon içi duvar imalatı devam ediyor.

Çayırova’dan milli sporcuların da yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların hizmetine sunulacak. Sadece Çayırovalı çocukların ve gençlerin değil, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir alan olacak ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye hizmet vermeye başlayacak.

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