Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Çayırovalıların kendilerini geliştirmesi için birçok kurs imkanı sunuyor. Pastacılık kursuna gelen ilçe sakinleri, pasta yapımını en ince detayına kadar öğreniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırovalı ilçe sakinleri el becerilerini artıracak kurslarla buluşmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ninÇayırovalılara sunduğu kurs imkanlarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pastacılık kursu eğitimleri başladı. Çayırovalı ev hanımlarının ilgisini çeken meslek edindirme kurslarından biri olan pastacılık kursu kapsamında, ilçe sakinleri pasta şefinden eğitim alarak, pasta yapımının inceliklerini öğreniyor. Pastacılık kursu sayesinde aile ekonomisine de katkı sunabilen Çayırovalı kadınlar, kursun açılmasından dolayı çok mutlu. Kurabiye, Pâtisserie, krem puf, vitrin pastaları vb. birçok konuda eğitim alan ilçe sakinleri, hem hobi anlamında hem de ev ekonomisine katkı anlamında kendilerini geliştiriyor.

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Pastacılık Kursu Eğitmeni Arzu Kalaça, konu hakkında şunları dile getirdi; “Pastacılık kursu kadınlar için iş istihdamı sağlama açısından önemli. Vitrin pastaları hazırlayabileceği, evde çocuklarıyla birlikte eğlenirken bile satış yapabileceği, ev ekonomisine katkıda bulunabileceği bir kurs. Burada kurabiye, patisserie, krem puf, vitrin pastası vb. birçok şeyin yapımını öğretiyoruz.

PASTA ŞEFİ YETİŞTİRİYORUZ

Kursumuzda bireysel veya demo ürünler yapıyoruz. Bir ya da iki ürün hazırlayarak her birinin katkısını sunmasını sağlıyoruz. Bunun dışında bireysel olarak ürünler de oluşturuyorlar bu sayede hamur yapma ve pasta hazırlama konusunda sürekli tekrarlarla birer pasta şefi yetiştiriyoruz. Belediyemize, bu imkanı kadınlarımıza sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Her bir araç gereci en kaliteli şekilde bizlere sunuyor. Kadınlarımız böylelikle hem iş öğrenmiş oluyor, hem de vakit geçirmiş oluyor.”