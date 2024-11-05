Çayırova genelinde birçok noktaya park kazandıran ve ilçe sakinlerinin sosyalleşmesine olanak sağlayan Çayırova Belediyesi, yeni bir park daha inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil ve daha güzel bir Çayırova mottosuyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyalleşmesine olanak sağlamak amacıyla birçok noktada park inşa etmeye devam ediyor.

Son olarak Akse Mahallesi’nde bulunan Osman Yağmurdereli Parkı’nda revize çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi Ramazan Sokak’ta da yeni park alanı için düğmeye basmıştı. Yeni Park alanında bordür ve kaldırım imalatının ardından, bitki dikimi ve beton serim işlemi tamamlanmıştı.

Şekerpınar Ramazan Sokak’ta inşa edilen parkta son olarak, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oyun grubu montajını gerçekleştirdi. Dün yeni yapılan park alanında çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kaydırak, salıncak ve tahterevalli montajını tamamladı. Şekerpınar Ramazan Sokak’ta yapımı süren park, voleybol sahası yapımı, çevre düzenlemesi ve kauçuk serimi yapılmasının ardından kısa sürede mahallelinin kullanımına açılacak.