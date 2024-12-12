Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’nin ilçedeki bilgievlerinde eğitim yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - 7’den 70’e tüm Çayırovalılar için bir eğitim yuvası olan Bilgievleri’nde, velilere yönelik kurslarda eğitim tüm hızıyla devam ediyor.

Talep ettikleri birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde yıl boyunca kurs görme şansına erişen Çayırovalılar, kendilerini geliştirme imkanını da elde ediyor.

Bu doğrultuda son olarak Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgievi’nde Kur’an-ı Kerim kursunda eğitim alan ve Kur’an’a geçen veliler için bir program düzenlendi. Yeni eğitim-öğretim döneminin başından bu yana Kur’an-ı Kerim kursunda eğitim alan veliler, Kur’an’a geçmenin mutluğunu yaşadı. Çayırovalı velileri, bu özel günlerinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yalnız bırakmadı. Veliler için düzenlenen Kur’an-ı Kerim’e geçme programına katılan Başkan Çiftçi, kursiyerleri tebrik etti.

“HEYECANLARINI PAYLAŞTIK”

Kursiyerler, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Veli eğitim kurslarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Kur’an-ı Kerim’e geçene değerli velilerimizin heyecanını paylaştık. Kendilerini gönülden tebrik ediyor, emeği geçen kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim kursuna katılarak Kur’an’a geçen kursiyerlerden olan Sibel Günaydın, “Yeni dönemde Kur’an-ı Kerim’i okuma kursuyla beraber birçok kursa daha geliyorum. Buradaki kurslar bizim için çok büyük bir fırsat, hocalarımız da çok iyi. Kur’an’a geçtiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Bu imkanları bizlere sunan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.