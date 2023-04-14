AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde AK Parti Kocaeli SKM Başkanı Av. Alper Doğan ve il yönetimi ile birlikte incelemelerde bulundu.

Adeta miting havasında geçmesi beklenen açılış programında son hazırlıkları yerinde inceleyen Talus, “Kocaeli Şehir Hastanesi şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından oldukça önemli bir yatırım. Hastanemizin açılışını Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Liderimizi şehrimizde coşkuyla ağırlayacağız” dedi.