Kocaeli'ye bağlı Cumaköy Mesire alanından sonra, ikinci mesire alanı olarak planlanan Damgatepe Mesire’deki çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Cumaköy’den daha fonksiyonel, ailelerinizle gelerek hoşça vakit geçirebileceğiniz, dinleneceğiniz yeni mesire alanını sizlerin hizmetine sunacağız” dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi Pelitli Damgatepe Mesire alanında imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebzelilerin aileleriyle birlikte doğa içerisinde keyifli vakit geçirdiği Cumaköy Mesire alanından sonra, ikinci mesire alanı olan Damgatepe Mesire alanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden ve yetkililerden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Cumaköy mesire alanını tamamlayarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Sizlerden büyük teveccüh gördü.

DAHA FONKSİYONEL DİNLENCE ALANI

Pelitli Damgatepe mesire alanımızda hızla tamamlanarak sizlerin beğenisine ve hizmetine sunulacak. Cumaköy’den daha fonksiyonel, ailelerinizle gelerek hoşça vakit geçirebileceğiniz, dinleneceğiniz yeni mesire alanını sizlerin hizmetine sunacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TAM DONANIMLI YENİ MESİRE YERİ

Piknik alanları, spor sahaları, basketbol ve voleybol alanları, yürüyüş parkurları, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, ibadethane, 70 araçlık otopark, wc ve diğer sosyal donatı alanlarının yer alacağı Pelitli Damgatepe Mesire alanı 113 bin 500 metrekare alan içerisinde konumlanacak. Gebzelilerin aileleriyle birlikte, stresten uzak ve doğa içerisinde hoşça vakit geçirebileceği Damgatepe Mesire alanı, bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ediliyor.