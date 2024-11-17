Kocaeli'de Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Zeliha Kurtuluş'un ismi, okulundaki kütüphanede ve adına yapılan hatıra ormanında yaşatılacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Zeliha Kurtuluş, 4 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrencileri ve meslektaşları tarafından oldukça sevilen Zeliha Öğretmen adına okul bahçesinde anma töreni düzenlendi. Zeliha Öğretmen'in adını yaşatmak için okul kütüphanesine "Öğretmen Zeliha Kurtuluş" adı verildi.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte öğrencileri tarafından Şekerpınar'da bulunan orman alanına 2 bin fidan dikildi.