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Kocaeli Büyükşehir’in Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği köprü ikileme ve bağlantı yollarında çalışmalar yoğun şekilde sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ilave köprüde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

8 AYAKTAN 4’Ü TAMAM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında trafik yoğunluğunun bulunduğu bölgeye inşa edilen ikinci köprünün 8 ayağından 4’ünün inşası tamamlandı. Diğer 4 ayakta ise temel ve kolanlar bitirilirken şu an başlıkların inşasına devam ediliyor. Köprünün kuzey kesimindeki toprakarme ve yağmursuyu ile diğer altyapı işleri bitirildi. Güney kesimde ise toprakarme çalışmaları sürdürülüyor.

KÖPRÜ 2X2 ŞEKLİNDE HİZMET VERECEK

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü için 97 adet fore kazık çakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilave köprü ile Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Proje kapsamında kavşaklar yenilenecek. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak. Çalışmalar kapsamında 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

YENİ YOL VE YAYA KALDIRIMLARI

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanılıyor. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları gerçekleştiriliyor.