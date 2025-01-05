Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan deniz ulaşımında son 1 yılda 551 bin 349 yolcu taşıdıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kara ulaşımına alternatif modeli olan deniz ulaşımında 2024 yılında 551 bin 349 yolcu taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ulaşımda Yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlamak adına var gücüyle çalışıyor. Büyükşehir, kara ulaşımı dışında İzmit Körfezi’nde deniz ulaşım hizmeti de veriyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke İskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen deniz ulaşımı hizmetinden 2024 yılı içerisinde 551 bin 349 yolcu yararlandı. Ayrıca yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezileri’ne ise 7 bin 651 kişi katılım sağladı. Yine son 1 yılda deniz ulaşımında 18 özel gezi yapıldı.