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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, olası kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapmak için nöbetteydiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, hafta sonu kentin rakımı yüksek noktası olan Kartepe zirve yolunda kar nöbetindeydi. Kar yağışının yollarda buzlanmaya sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ve bu bağlamda yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasında bulunan ekipler, kar yağışının yolları kapatmaması ve buzlanmanın sürücüler için olumsuz bir durum yaşatmaması için de çalışma yaptı.

Başiskele Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı Cami düzü mevkiinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen toprak kaymasına da müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafiğe kapanan yolu yapılan çalışma sonrası açtı.

KARLA MÜCADELE EKİBİ HAZIR KITA

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir’in tuz depolama şantiyesinde 20 bin ton tuz rezervi bulunuyor. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme, tuzlama araçları ve tecrübeli kadrosuyla bu yıl da karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde etkisini gösterecek kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için kent genelinde hummalı bir kar temizleme çalışması yürütecek.