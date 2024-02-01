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Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli Turizm Master Planı eylem planı kapsamında 6-9 Şubat’da İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük turizm fuarında Kocaeli’yi tanıtacakKOCAELİ (İGFA) -

KARTEPE TELEFERİĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de fuarda tanıtılacak. Kocaelililerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği, Kocaeli turizmini hareketlendirecek.

KOCAELİ TANITIM FİLMLERİ GÖSTERİMİ

Yöresel ürünlerin tanıtılması ve kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında Show Me Kocaeli, Havadan Kocaeli, Ormanya ve turizm tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE ÇEKİLİŞLER

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine şehrin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek çekilişlerde; otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler verilecek.

TÜM İLÇELER TANITILACAK

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 02623182338 no’lu telefonunu arayabilir.