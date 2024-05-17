Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni son bir haftada yapılan denetimler sonucu 9 markete ceza kesti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayının ikinci encümen toplantısı Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda marketlere kesilen cezalar onaylandı. Encümende ayrıca diğer konular görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Encümeni, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketler için kestiği cezaları onayladı. Buna göre 9 ayrı şubeye 9 adet ceza onaya sunulurken son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen toplam 18 bin 468 TL ceza encümenden geçti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde marketlerde raf ve kasa fiyatlarıyla son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.