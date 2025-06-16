Gebze Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, hafta sonu adrenalin dolu anlara sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, hafta sonu adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 off-road aracı ve onlarca takımı ağırlayan etkinlik, Gebze Denizli Mahallesi Off-Road alanında gerçekleşti.

İki gün boyunca süren festivalde, zorlu parkurlarda sergilenen nefes kesici performanslar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Binlerce kişinin takip ettiği festival, hem yarış tutkunlarını hem de doğa sporlarına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Festivale katılan takımlar ve izleyiciler organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade etti.

DERECEYE GİRENLERE KUPALARINI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VERDİ

Festival sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular kupalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden aldı. Başkan Büyükgöz, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gebze’mizi sporun, heyecanın ve kardeşliğin buluşma noktası haline getirmekten mutluyuz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya ve Gebze Belediyesi olarak çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bu gün bu organizasyona katılan tüm yarışmacıları tebrik ederken izlemeye gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelenler için de umarım güzel ev sahipliği yapışızdır ve memleketlerine dönerken buradan güzel anılarla dönmelerini diliyorum.” dedi.

Gebze, bu büyük organizasyonla hem motor sporları severlere ev sahipliği yaptı hem de sosyal ve kültürel etkinliklerdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.