Gebze Trabzonlular Derneği, 24 Şubat Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenledi.

Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurranman Aslantaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, CHP Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Katı, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın, Muharrem Baltacıoğlu, Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, Şahin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı KaşifŞahinkesen, Ulus Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Gebze Trabzonlular Derneği Başkanvekili Yakup Uzun, STK temsilcileri mahalle muhtarları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

AKİF BAL TEŞEKKÜR ETTİ

Gecenin sunuculuğunu Zihni Aydın üstlendi. Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Akif Bal’ın hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan programda, Dernek çalışmaları ve Trabzon’un tarihi hakkında bilgi verildi. Bal, Trabzon’un kahramanlık dolu geçmişine değinerek, anma etkinliğinin önemine vurgu yaptı.

İSMAİL KAHRAMAN SUNUM YAPTI

Programın açılışı, izleyenleri büyüleyen semazen gösterisiyle yapıldı. Ardından, Devri Alem programının yapımcısı, gazeteci ve yazar İsmail Kahraman, Trabzon tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahraman, hazırladığı kısa belgeseli izleyicilere sunarak, Trabzon’un düşman işgaline karşı verdiği mücadelenin detaylarına ışık tuttu. Kahraman’ın sunumunda, Rus Mezalimini, şehitlikleri ve bölgedeki muhacirlerin perişan halini gösteren gerçek görüntüler de yer aldı. Bu belgesel, izleyicilere I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon bölgesindeki dramatik olayları anlamada derin bir bakış sundu.

KURAN TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİ

İsmail Kahraman’ın sunumunun ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş, Gebze Mehmet Akif Ersoy Camii Müezzin Kayyumu Mustafa Gündüz ve Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu’nun Kur’an tilavetiyle manevi bir atmosfer oluştu.

Program Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşu ve şehitler anısına yapılan dua ile gece sona erdi.