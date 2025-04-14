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Kurallara uyulmadığı tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulanan denetimlerin devam edeceğini bildiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların karşılaştıkları tüm olumsuzlukları Alo 153 ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.

Denetimlerini arttıran zabıta ekipleri; İl Ticaret Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren unlu mamüller satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor. KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmeleri amacıyla denetimlerine devam eden zabıta ekipleri; denetimleri sürdürüyor.

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