Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesine kazandırılan 13 peronlu yeni otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük ilçesinde kapasiteyi karşılamak için inşa ettiği Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı. Sorunsuz sağlanan yolcu akışı ile ilk sefer İzmir'e gerçekleştirildi.

YOLCU AKIŞI SORUNSUZ SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te artan yolcu kapasitesine cevap verecek şekilde 10 bin metrekare üzerine inşa edilen Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete girdi. 15 Temmuz gecesi itibari ile seferlerin başladığı terminalde, ilk sefer saat 00.45’de hareket eden otobüs ile İzmir’e oldu. 13 peronlu Gölcük Terminali’nde, yeni yazıhanelerine geçen otobüs firmaları ve terminal personelleri ile birlikte yolcu akışı sorunsuz bir şekilde sağlandı.

BU TERMİNALDE YOK YOK

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan terminal binasının zemin katında; bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, kadın ve erkek mescitleri, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo alanı, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor. Gölcük Terminali, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunacak.