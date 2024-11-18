Gölcük Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerinden biri olan ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’nda yeni dönem kayıtları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan gençlerin polis olma hayallerine ulaşmalarına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından düzenlenen ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’nda eğitim alan adaylardan bugüne kadar 54’ü sınavı kazanarak polis olmaya hak kazanmıştı. İlçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin, hayallerine ulaşmasına katkı sunan ücretsiz kursta, 31. dönem kayıtları ise başladı.

BİR MESAJLA KAYIT OLMA İMKÂNI

Değirmendere Spor Salonu’nda yapılacak hazırlık kursuna kayıt olmak isteyen gençler, kimlik bilgileri ve sağlık raporu ile Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt oluşturabilecekler. Adaylar kayıt için 0 542 495 09 65 veya 0 532 395 38 36 numaralı iletişim numaralarından bilgi alıp, WhatsApp mesajı olarak; ad ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, doğum tarihi bilgilerini yazarak kursa kayıt olabilecekler. Kursta eğitimler ise kayıtların tamamlanmasının ardından belirlenecek programa göre başlayacak.

BAŞKAN SEZER, GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Ücretsiz kurslar ile gençlerin hayallerine ulaşmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kursa katılacak gençlere başarılar diledi.