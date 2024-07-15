Gölcük’te 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri, Şehitler Mezarlığı’nda şehitlerin kabirleri başında edilen dualar ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gölcük’te düzenlenen törenler erken saatlerde başladı.

Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törenler kapsamında Şehitler Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Şehitlerin kabirleri başında düzenlenen anma törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve beraberindekiler katıldı.

ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE GÜLLER BIRAKILDI

Törende okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Duaların ardından ise; Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Baysal ve Başkan Sezer, şehitlerin mezarlarına güller bırakarak dualar ettiler.

Anma töreni sonrasında Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Baysal ve Başkan Sezer, Gölcük Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiler. Kahraman gaziler keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Sezer ve beraberindekiler, Anıtpark’ta açılan 15 Temmuz sergisini gezdiler.