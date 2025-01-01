Bunlar da ilginizi çekebilir

Hastane ziyaretinde hastalara da acil şifalar dileklerini ileten Başkan Sezer, “Hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

Mustafa Yalçın'dan 3 Aylar ve Regaip Kandili mesajı

Mustafa Yalçın'dan 3 Aylar ve Regaip Kandili mesajı

Başkan Sezer; İtfaiye Grup Amirliği, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi, Gölcük Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görevi başındaki personelleri ziyaret etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı gecesi görevinin başında bekleyen kamu personellerini yalnız bırakmadı. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamı hemşehrilerinin güvenliği, huzuru, sağlığı ve asayişi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan kamu görevlilerini yalnız bırakmadı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.