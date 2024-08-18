Gölcük Belediyesi, merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos Depreminin 25. yılında deprem şehitleri için mezarları başında anma töreni düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük merkezli 17 Ağustos Depremi’nin 25. yıl dönümünde, deprem şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı. Gölcük Belediyesi tarafından başta 17 Ağustos Mezarlığı olmak üzere ilçe genelindeki mezarlıklarda anma töreni düzenlendi. Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında düzenlenen törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ardından anma töreni son buldu.

Anma törenleri kapsamında daha sonra; İhsaniye Deprem Şehitliği, İhsaniye Çiftlik Ulu Camii, Değirmendere Şehitliği, Halıdere Merkez Camii ve son olarak da Ulaşlı Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi.

BAŞKAN SEZER’DEN DEPREM ŞEHİDİ YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, o gün yaralanan ve depremin izlerini taşıyan hemşehrilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar dilerim” dedi.