Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan Sezer ve kızı İpek Sezer ile birlikte Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te otizm dernekleri, otizm konusunda farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenledi.

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Asla Yalnız Değilsiniz Gölcük Otizm Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan Sezer, kızı İpek Sezer, otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kavaklı Kongre Sarayı’ndan başlayan farkındalık yürüyüşüne katılanlar, Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Anıtpark’a kadar yürüdü. Başkan Sezer, yürüyüşte otizmli çocuk ve bireylerle yakından ilgilendi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ”

Yürüyüş sonrasında Anıtpark’ta otizmli aileler ve vatandaşlara seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kısa bir süre önce kurulan ve otizmli çocuklarımız için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiren, Dernek Başkanı Sayın Kerim Özdemir ve yönetimini tebrik ediyor, katılımları için ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki; Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır! Otizmin farkındayız, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.