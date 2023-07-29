“Kocaeli Güzelleşiyor Projesi” kapsamında hayata geçirilen resim uygulamaları bu kez D-100 Karayolu Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin köprü ayaklarına uygulandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki duvarlara ve diğer mekanlara “Kocaeli Güzelleşiyor Projesi” kapsamında resim uygulaması gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması, bu kez D-100 Karayolu üzerinde bulunan Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin köprü ayaklarına yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, bulunduğu bölgeye güzel bir hava kattı.

ÇİÇEK GÖRSELLERİ ÇİZİLDİ

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde bulunan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin, ayak ve duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu kapsamda Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin köprü ayaklarına çiçek temalı görseller yapıldı. Ayrıca, köprü ayaklarında bulunan geometriksel süs kuşaklarının onarımı yapılarak, çiçek görselleriyle uyumlu hale getirildi. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katan resim uygulaması, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

KENT ESTETİĞİ GÜÇLENİYOR

Çalışma ile vatandaşların gün içerisinde araç ve yaya olarak yoğun şekilde kullandığı Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin alt kısmındaki köprü ayaklarına rengârenk çiçek görselleri uygulaması ile bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı. Kocaeli genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Güzelleşiyor Projesi kapsamında uyguladığı resim çalışmaları ile şehrin estetiğini de güçlendiriyor.