Deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışan Büyükşehir, Ramazan ayının Hatay Defne’de huşu içerisinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Deprem felaketinin yaşandığı şehirlerden biri olan Hatay’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Defne ilçesinde hastaneyi kısa sürede hizmete alan ve çadır kent kuran Kocaeli Büyükşehir diğer yandan konteyner kentin yapımına da devam ediyor. Altyapı ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam eden Büyükşehir, mübarek Ramazan ayının deprem bölgesinde huşu içerisinde yaşanması için hazırlıklarını yaptı.

GÜNLÜK 5 BİN KİŞİYE SAHUR VE İFTAR

Bu kapsamda Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayı boyunca vereceği hizmet için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir’in kurduğu çadır kent ve tamamlanma aşamasında olan konteyner kentte 5 bin kişiye hizmet verecek olan Antikkapı, sahur ve iftarda yemek ikramında bulunacak. Ramazan ayı boyunca Antikkapı’nın deprem bölgesinde yaklaşık 150 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor.

Diğer yandan Büyükşehir, Ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları Ramazan ayı için etkinlik takvimini açıkladı. Buna göre Şehir Tiyatroları, 24-27 Mart tarihlerinde Karagöz Oyunu, Meddah ve Orta oyunlarını sahneleyecek. 5-9 Nisan tarihlerinde ise Masal Odası ve Çocuk Şarkıları Eşliğinde Masal Anlatımı etkinliği gerçekleştirilecek. 19-24 Nisan tarihlerinde ise Minik Bulut Minnak, Evvel Zaman İçinde, Kukla Atölyesi ve Masal Odası etkinlikleri düzenlenecek.