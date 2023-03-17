Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bin 200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteyner kent için çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bölgede bin 200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteyner kent için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konteyner kentte hayat başlayacak.

Bölgede 54 yataklı hastaneyi tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir, bölgede 300 konteynerden oluşacak konteyner kent inşasına devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentin etrafına 1,5 km tel çitle kapattı.

30 dönüm arazi üzerinde 3 ada şeklinde planlanan 300 konteynerlik kentin çocuk parkında çalışmalar devam ediyor. 200 metrekare alana kurulacak 3 kuleli oyun grubu için temel atıldı. Birkaç gün içerisinde kauçuk zemin kaplaması yapılarak oyun grupları kurulacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İçerisinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin son etabında kurulum ve montaj işlemleri devam ediyor. Tamamlanan 2 etapta ekipler aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işlemleri sürdürüyor.