Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Hızır 41-Afet Mutfağı’nda Ramazan pidesi üretimine start verdi. 370 gram pide 20 TL’den satılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının bereketi, Kocaeli’de Hızır 41-Afet Mutfağı’nda Ramazan pidesi üretimiyle sofralara ulaşmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olan Hızır 41, Ramazan boyunca, vatandaşlara hem uygun fiyatla hem de taze pide sunmaya devam edecek. Bugün itibarıyla üretimi başlayan 370 gramlık pideler, 20 TL’den satışa sunuluyor.

HIZIR 41-AFET MUTFAĞI, RAMAZAN’A ÖZEL PİDE ÜRETİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Hızır 41-Afet Mutfağı, Türkiye’nin en büyük afet mutfaklarından biri olarak afet anlarında olduğu gibi normal zamanlarda da vatandaşlarına hizmet sunuyor. Ramazan ayında da Hızır 41, sofralarda ekmeğin yanına bir de pide ekleyerek, Ramazan’a özgü bu geleneği yaşatmaya başlıyor. Hijyenik bir ortamda, en kaliteli malzemelerle üretilen pideler, Ramazan’ın manevi havasını en güzel şekilde yansıtıyor.

GÜN BOYU TAZE PİDE, 50 FARKLI SATIŞ NOKTASINDA

Afet Mutfağı, gıda üretim tesislerinin yanı sıra mobil afet tırlarıyla da dikkat çekerken, Ramazan ayında günde hem ekmek hem de pide üretimine ara vermeden devam ediyor. Öğleden önce ekmekler, öğleden sonra ise taze pideler satışa sunulacak. Kocaeli’nin 50 farklı noktasında bulunan satış noktalarından vatandaşlar, sıcak ve taze pideleri temin edebilecekler. Bu sayede hem afet zamanlarında hem de Ramazan’da vatandaşlar en kaliteli gıdalara kolayca ulaşabilecekler.