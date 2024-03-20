Kocaeli il Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu “Ramazan ve Ahiret Bilinci” adlı seminerde İSU Genel Müdürlüğü personeliyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü; personel yetkinliğinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitimlerin yanında, personelin güncel konularla ilgili bilgi edinmesi ve toplumsal kültüre katkısının arttırılmasını sağlayacak etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli il Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu “Ramazan ve Ahiret Bilinci” adlı seminer ile İSU Genel Müdürlüğü personeli bir araya gelerek içinde bulunulan Ramazan ayının önemi ve bu mübarek ayın en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceği hakkında sohbet gerçekleştirdi. İSU Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik personel tarafından yoğun ilgi gördü.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ AKTARILDI İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, konuşmasında, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi'ni içeren, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı mübarek bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Ayrıca, oruç tutmanın yanı sıra yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının da güçlendiği bu özel ayın faziletlerinden ve manevi atmosferinden nasıl yararlanılacağına dair önemli bilgiler paylaştı. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu programa katılan herkese teşekkür ederek: “Cenab-ı Allah’ın yeryüzüne bir zekâtı olan suyun idaresini ve insanlarımıza ulaştırılmasını sağlama noktasında büyük emekleri olan değerli kardeşlerim hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın ilimize ve ülkemize, hepimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.” diye sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ANISINA HEDİYE TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli il Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'na nazik katılımları ve değerli sohbeti için teşekkürlerini ifade etmek amacıyla özel bir hediye takdim etti. Personel, bu anlamlı buluşmayı bir hatıra olarak ölümsüzleştirmek için toplu bir fotoğraf çektirdi ve ardından Müftü Sönmezoğlu, kurumdan ayrıldı.