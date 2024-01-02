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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, iştiraklerle bir araya gelerek 2024 yılında yapılacak hizmetleri masaya yatırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir iştirakleriyle bir araya gelerek, 2024 yılında kente yapılacak hizmetleri ve bütçe görüşmelerini gerçekleştirdi.

2023 yılı hedeflerinin tutturulduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu belirten Gündoğdu, aynı kararlılıkla 2024 yılında da Kocaelililer için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Genel Sekreter Gündoğdu, “Her zaman üzerine koyarak vizyonumuzu daha çok genişletmeyi hedefliyoruz. 2024’e daha güçlü giriyoruz” dedi.

İŞTİRAKLERLE 2024 TOPLANTISI

Genel Sekreter Gündoğdu, Kent Konut, Ulaşımpark, İZAYDAŞ, İSAŞ, Antikkapı A.Ş. ve Sekapark A.Ş.’nin genel müdür ve yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar düzenledi. Geride bıraktığımız 2023 yılında iştiraklerle sık sık bir araya gelen Genel Sekreter Gündoğdu, 2024 yılında yapılması planlanan hizmetlerle ilgili olarak da genel müdürler ve yöneticilerle görüşmeler yaptı. Sekapark A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş ve yöneticilerle yapılan hizmetleri ele alan Genel Sekreter Gündoğdu, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ve yöneticilerle kent genelindeki kafeler düğün salonları, kamplar, afet mutfağının son durumu, akaryakıt gibi konuları ele aldı.

İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan ve ekibiyle HES/GES elektrik üretim tesisleri, Yuvacık ve Namazgah barajları, bazı ana boru hatlarının deplase işleri, yapılacak hizmet ve yatırımları görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ve ekibiyle Sağlık Kent Konutları, hafriyat sahaları, yeni yapılacak sosyal konutlar, kentsel dönüşüm çalışmaları gibi projeleri ele aldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yönetimiyle katı atık, tıbbi atık, atıktan türetilen yakıt(ATY), iri hacimli atıklar, deniz temizliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, Ulaşım Park Genel Müdürü Serhan Çatal ve ekibiyle teleferik, otobüs, tramvay ve terminal işletmeleri gibi konuları masaya yatırdı.

‘’2024’Ü ESER VE HİZMETLERLE SÜSLEYECEĞİZ’’

Yaptığı görüşmelerde projelerle ilgili detaylı bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, iştiraklerin Kocaeli’de yaşayanların yararına hizmet üretmek için çalıştığını söyledi. Genel Sekreter Gündoğdu, “Çok verimli bir hizmet yılını geride bırakıyoruz. 2024 yılını yine eser ve hizmetlerimizle süsleyeceğiz. Kocaeli’de yaşayan herkesin hayatına dokunan işler yapıyoruz. Türkiye’ye örnek ve model olacak hizmetlerimize yeni yılda da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.