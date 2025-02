Kocaeli itfaiyesi, doğada arama kurtarma eğitimi ve tatbikatına bir yenisini daha ekledi. Ekipler, olası olaylara karşı her an hazır olmak için kendilerini geliştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi, “Doğada Arama Kurtarma Eğitimi” gerçekleştirdi.

DOĞADA ARAMA KURTARMA TATBİKATI

Kocaeli itfaiyesi olası olaylara karşı hazır olmak için eğitimlerini yıl boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda itfaiye personelinin teknik ve beceri kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla “Doğada Arama Kurtarma Eğitimi” gerçekleştirildi. Kuzuyayla mevkiinde afetlere müdahalede personellerinin acil yardım becerileri ve pratiklerini arttırmak amacıyla yapılan eğitime Kocaeli İtfaiyesi müdahale personelleri katıldı.

KAPSAMLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Doğada Arama Kurtarma Eğitimi’nde; intikal süreci, GPS kullanımı, coğrafi koordinat sistemi, arazide yön bulma, harita bilgisi, çığda arama teknikleri, çığ sondası kullanımı, kazma ve kar plakası ile istasyon oluşturma, kar babası ile ankraj noktası oluşturma, SCED sedye ile kazazede transferi gibi konular işlendi. Eğitimler Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla tarafından verildi.

DOĞADA ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Eğitim sonunda kurtarma tatbikatına geçildi. Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta Kartepe Kuzuyayla mevkiinde bir kişinin çığ altında kalması ve kurtarılması canlandırıldı. Buna göre dağın yamacında aramalar sonucu çığ altında kalan şahsın yerini tespit eden Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ekibi, oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla yaralı kişiyi kar altından çıkardı. Tatbikatta dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapılarak kurtarılan şahıs daha sonra itfaiye personeli tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

İTFAİYE HER OLAYA HAZIR

Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimler yıl boyunca belli periyodlarda tekrarlanırken, yapılan eğitimlerde itfaiye müdahale personelinin teknik bilgi birikimini diri tutmak ve oluşabilecek her kurtarma senaryosuna hazır olması amaçlanıyor.