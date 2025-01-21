Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 araç ve 5 personel, Bolu’daki otel yangınında aktif bir şekilde görev aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 araç ve 5 personel Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında aktif bir şekilde görev aldı. Ekipler soğutma çalışmalarının önemli bir parçası oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ardından hızlıca harekete geçti.

Otel yangınını haber alır almaz durum analizi yapan ekipler, sabah saatlerinde 1 adet 42 metre teleskopik merdivenli araç ve 15 ton su tankeri ile Bolu’ya gitti.

Bölgedeki diğer ekiplere destek veren Kocaeli İtfaiyesi, söndürme çalışmalarının bitmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmalarına destek verdi. Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla, akşam saatlerinde görev yerlerine dönecek.