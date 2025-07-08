Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Yukarı Hereke’ye inşa edilen yeni müfreze, bölgenin yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırma amacıyla Yukarı Hereke İtfaiye Müfrezesini hizmete aldı. Can ve mal güvenliği için itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine önem veren Büyükşehir, Yukarı Hereke’ye uzun süredir ihtiyaç duyulan İtfaiye Müfrezesini kazandırdı.

Yeni müfreze, bölgenin yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artıracak. 500 m2 alana kurulu müfrezede bir itfaiye aracı ve 2 personel bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke’deki yeni itfaiye noktası Cumhuriyet, 17 Ağustos, Agah Ateş ve Dilovası’na bağlı Çerkeşli mahallelerine hizmet verecek. Yukarı Hereke İtfaiye Müfrezesi ile Kocaeli genelindeki müfreze sayısı 19’a yükseldi. Kocaeli’nde itfaiye müfrezelerinin olduğu diğer yerler ise şöyle; Karamürsel, Gölcük, Yalakdere, Başiskele, İzmit, Kartepe, Bağçeşme, Yahyakaptan, Kandıra, Körfez, Derince, Aşağı Hereke, Yukarı Hereke, Dilovası, Çayırova, Mollafenari, Gebze, Beylikbağı ve Darıca.