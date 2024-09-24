Türkiye’nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 9 ayda 8 bin 906 olaya müdahale etti.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaptıkları çalışmalarla adından söz ettiriyor. Ülke gündeminde yaşanan birçok olaya müdahalede yer alan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 124 araç ve 559 personel ile 7/24 hizmet veriyor. İtfaiye H0aftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 9 aylık müdahale tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir İtfaiyesi, 9 ayda Kocaeli genelinde farklı alanlarda 8 bin 906 olaya müdahale etti.

DEVLET ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI

18 profesyonel istasyon, 5 gönüllü istasyonu, 2 bin 466 gönüllü itfaiyecisiyle Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 9 aylık süreçte 3 bin 710’u yangın, 5 bin 196’sı teknik kurtarma olmak üzere 8 bin 906 olaya müdahale etti. Kocaeli İtfaiyesi Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ise 2024 yılında görev yaptığı sahillerde 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ayrıca 2 bin 930 iş yeri denetlendi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede kurtarma çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’nı almaya hak kazanmıştı.