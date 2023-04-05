Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ASSAN HANİL Otomotiv acil durum eğitimlerine eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine de devam ediyor.

Acil Durum Ekip Eğitimleri kapsamında İzmit Alikahya’da bulunan ASSAN HANİL Otomotiv bünyesindeki acil durum ekiplerine eğitim verildi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, yangına müdahale ekipmanı ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

Uygulamalı eğitimlerde, Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal bulvarı üzerinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası arkasında tesis edilen İtfaiye Eğitim Merkezi simülasyonları kullanıldı.

Simülasyonlarda gerçekçi yangın durumlarına müdahale yöntemleri uygulandı.