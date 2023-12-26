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Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en önde gelen teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dilovası’nda bir fabrikada çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Alınan bilgiye göre olay Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın iş makinasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olaylara en kısa sürede müdahale etmesiyle adından söz ettiren Büyükşehir itfaiyesi, teknik donanım ve çalışmasıyla kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.