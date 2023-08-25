Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Ford Otosan Fabrikasının itfaiye teşkilatı personeline eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği itfaiyeci eğitimleri ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, mesleki eğitimler kapsamında özel sektör itfaiyecilerine de eğitimler veriyor. Bu kapsamda Ford Otosan itfaiye teşkilatı personeline eğitim verildi.

Ulusal olarak AFAD tarafından hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde her ilde oluşturulan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi tarafından, tüm kamu ve özel kurumların acil müdahale ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da eğitiliyor. Olası yangın ve acil durumlarda kendi kurumları başta olmak üzere görev verilmesi halinde ulusal operasyonlarda da görev yapan itfaiye teşkilatları da bu eğitimler kapsamında eğitiliyor.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından bu kapsamda Ford Otosan İtfaiye teşkilatı personellerine eğitim verildi. Yangına Müdahale Teknikleri konulu eğitim 3 gün sürdü. Eğitimde yangın davranışı, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangına müdahale teknik ve organizasyonu, ekip çalışması, akaryakıt yangınları ile mücadele başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu.

Büyükşehir İtfaiyesinin Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimlerde, gerçeğe uygun simülatörler kullanılarak, canlı bir biçimde yangın söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.