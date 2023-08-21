Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce görevli itfaiye personeline 'ileri ve güvenli sürüş teknikleri' eğitici eğitimi veriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kurum içi eğitimlere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için 7/24 görevde olan itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığıyla yapılan işbirliğiyle İtfaiye personeline yönelik “ileri ve güvenli sürüş teknikleri” eğitici eğitimi verildi.

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı işbirliği kapsamında eğitici eğitimleri başladı. Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli personele yönelik "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi" veriliyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli askeri personel tarafından itfaiye personeline güvenli ve defansif sürüş eğitimi, anti skid eğitimi, ileri sürüş eğitimi, ekonomik sürüş eğitimi, uykusuzluk ve yorgunluk farkındalığı eğitimi gibi konular teorik ve uygulamalı şekilde gösteriliyor.